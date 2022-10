Casimiro e Flavio Bolsonaro - Reprodução/Roque de Sá/Ag. Senado

Publicado 24/10/2022 14:44

Rio - Casimiro precisou fazer uma publicação para desmentir uma montagem divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e o tweet se tornou o mais curtido da história do Twitter Brasil. A indignação do streamer atingiu uma marca de mais de 1 milhão de curtidas, um feito inédito na plataforma, que teve versão em português lançada em 2009. O recorde batido era do jogador Vinícius Junior, do Real Madrid, que comentava o caso de racismo sofrido por um apresentador de jornal espanhol e alcançou 758 mil curtidas.

A polêmica começou quando o primogênito de Bolsonaro divulgou uma foto editada em que Casimiro aparece com balões com os dígitos 22, em referência ao número de seu pai nas eleições. Na imagem original, o influenciador na verdade está celebrando o aniversário de 29 anos.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, Casimiro reafirmou seu posicionamento político no segundo turno, declarando seu voto em Lula, candidato à presidência pelo PT. "Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor há uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13", afirmou.

A publicação támbem rendeu um comentário do ex-presidente, lamentando o acontecido e agradecendo o apoio. "Obrigado pela confiança, Casimiro. Sinto que tenhamos que passar por um processo eleitoral com tantas mentiras dos nossos adversários. Dia 30 vamos juntos votar 13", disse ele.