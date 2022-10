Casimiro Miguel - Reprodução

Publicado 23/10/2022 20:38 | Atualizado 23/10/2022 20:48

Rio - Casimiro Miguel usou o Twitter neste domingo para rebater uma montagem divulgada por Flávio Bolsonaro, filho do presidente, sobre um suposto apoio do streamer ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Na imagem divulgada, o senador editou uma foto em que Casimiro aparece com balões celebrando o aniversário de 29 anos e alterou para o 22, número de seu pai nas eleições.

Ao saber do ocorrido, Casimiro reafirmou seu posicionamento político no segundo turno. "Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor há uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13", afirmou.