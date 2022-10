Marcos Mion fez tatuagem com símbolo do autismo em homenagem ao filho - Reprodução

Publicado 23/10/2022 17:30

Rio - Marcos Mion revelou para os seguidores neste domingo (23) que fez uma tatuagem em homenagem ao filho mais velho. Romeo, de 17 anos, é um dos três filhos do apresentador do "Caldeirão" com Suzana Gullo e possui o espectro autista, símbolo que Marcos Mion tatuou na pele.

"Faltava essa tatuagem. Autismo. Na pele. Pra sempre. Ao mundo que mudou meu mundo. E nada mais simbólico do que essa arte que mostra que o autismo virou minha essência, meu amor. Foi a mudança na minha vida que me guiou até onde estou. Obrigado Romeo, meu amor, porque ao virar meu mundo do avesso, você estava virando ele do jeito certo", escreveu.