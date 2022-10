Jade Picon reflete sobre seus privilegios - Reprodução Internet

Publicado 23/10/2022 15:33

Rio - Jade Picon está cada vez mais na mira dos holofotes desde que entrou para o elenco da novela da TV Globo, "Travessia". Aos 21 anos, a influenciadora, empresária e ex-BBB é constantemente alvo de críticas nas redes sociais pela sua atuação, mas não faz comentários sobre. Neste domingo (23), a recém atriz abriu seu coração no Story de seu Instagram e conversou com seus seguidores sobre precisar descansar.

No entanto, o que mais chamou a atenção, foi a fala da empresária sobre seus privilégios. Jade enfatizou que reconhece sua posição privilegiada e reforça que nunca negou. Para a influenciadora, ultimamente seus posicionamentos têm sido mal interpretados enquanto ela trabalha em cima da realidade que vive.

Para abordar esse assunto, Jade começou falando sobre suas escolhas de vida: "Eu falo isso de maneira leve e descontraída, mas é muito real e é muito maneiro falar isso com vocês. Porque toda escolha tem uma perda. Eu não estou falando só de eu estar escolhendo não sair e não estar me divertindo. Claro que queria estar saindo com meus amigos que vão estar na festa. Mas muitas vezes o que parecer ser o mais legal para você não é o melhor para você. É sobre ter equilíbrio na vida. Isso não quer dizer que sábado que vem eu não vá sair. E não quero resumir só a este determinado momento. Porque são muitas escolhas que eu faço, que você faz. E tem que pensar. São essas escolhas que vão levando para o lugar a que você quer ir".

A seguir, continuou afirmando seu local de fala privilegiado: "Muita gente fala que sou uma pessoa madura para uma garota de 21 anos, pela minha maneira de pensar e de falar. Eu reconheço muito isso deste lugar de a vida ter me cobrado um amadurecimento precoce mesmo. Das oportunidades que recebi e escolhi. Do que você tem que abrir mão para fazer isso acontecer. Tem muito de privilégio aí, isso eu reconheço 100%. Privilégios que sempre tive, que tenho, privilégios até que tenho e que nem sei que tenho. Também não desconsidero isso, de ter as opções e escolher o que quero, o que acredito que é melhor para mim."

Dessa forma, Jade levou a sua reflexão sobre trabalho até o ponto que considera desconexo com o que o público afirma sobre ela, e finalizou dizendo: "Acho muito bacana trazer isso e conversar com vocês sobre isso por ser um conteúdo que acredito que agrega ao que posto. E não só por isso, mas para poder me expressar. Vejo muita gente falando: 'Ela é privilegiada'. Eu sou, eu sei disso, não nego isso, nunca neguei. Às vezes é retratado de uma maneira como se... Enfim, sabe? Eu leio e falo: 'Caraca, mano, galera tira palavra da minha boca'. Tenho uma imagem totalmente desconexa. Mas é isso. De acordo com a minha realidade, com as ferramentas que tenho, com meus sonhos e com o que quero para mim, vou escolhendo a partir disso!"