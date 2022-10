Lexa desabafa nas redes sociais - Reprodução do Instagram

Lexa desabafa nas redes sociaisReprodução do Instagram

Publicado 23/10/2022 13:41

Rio - Lexa, de 27 anos, abriu o coração e desabafou com os fãs, através do Twitter, horas antes de fazer um show em Florianópolis, na noite deste sábado. Após anunciar o término de seu casamento com MC Guimê, a cantora disse que se manteria forte e prometeu entregar um bom trabalho, apesar de enfrentar um momento pessoal difícil.

"Galera de Floripa, hoje tenho show com vocês, vou dar o meu melhor prometo. Vou tirar forças de onde não tenho pra fazer o meu trabalho. Vocês me verão rindo, mas só eu sei como estou por dentro", escreveu a artista, que recebeu o apoio de seus admiradores. "Você não está sozinha amor!! Estamos com você!! Força que tudo ficará bem", disse um internauta. "Força, meu amor. O show (vida) não pode parar! Fica bem", desejou outro.

Vou tirar forças da onde não tenho pra fazer o meu trabalho Vocês me verão rindo, mas só eu sei como estou por dentro. — Lexa • MAGNÉTICAH (@LexaOficial) October 22, 2022

Neste sábado, Lexa informou aos fãs que seu casamento com MC Guimê chegou ao fim. Os dois ficaram juntos durante sete anos. "Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos. Para todos que acompanharam nosso relacionamento, que sempre foi muito bem resguardado peço compreensão, carinho e respeito. Não levantem suposições porque elas não existem. Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta", publicou ela.