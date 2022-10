Bruna Matuti e Thiago Oliveira - Reprodução/Instagram

Bruna Matuti e Thiago Oliveira Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2022 18:45

Rio - Casado no civil desde abril do ano passado, Thiago Oliveira pediu novamente a amada em casamento. O apresentador do 'É de Casa' compartilhou no Instagram os registros do momento em que surpreendeu Bruna Matuti durante o jantar de celebração do aniversário da jornalista.



fotogaleria "Sobre um sábado de amor, aniversário, surpresas e pedido. Parabéns, amor @brunamatuti. Minha amiga, sócia, esposa...Feliz Novo Ano, nova vida, saúde e sucesso! Te Amo", escreveu.

Nos comentários, Bruna Matuti retribuiu a declaração de Thiago Oliveira. "Meu amor! Quando eu acho que a vida não pode melhorar, você me surpreende. Obrigada por tornar meus momentos especiais e conseguir se superar a cada instante! Te amo. Muito. Só pra sempre."