Gusttavo Lima participou de superlive com Jair Bolsonaro Reprodução/Youtube

Publicado 23/10/2022 16:35

Rio - Gusttavo Lima participou de uma superlive promovida pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e aproveitou para esclarecer a motivação em apoiar o candidato à reeleição nas eleições deste ano. Na conversa, o cantor de 33 anos defendeu a liberação do porte de armas e afirmou que o país está caminhando no rumo certo.

"Eu não negocio meus princípios, minha ética, meu caráter. Eu sou um cara com muitos defeitos e muitos problemas, mas uma coisa que nunca será negociada será meu caráter. Eu acho que o país está no rumo certo. O trabalho dignifica as pessoas. É incrível o poder que o trabalho tem nas nossas vidas. O Brasil está no caminho certo, com nosso presidente a gente tem a certeza de mais quatro anos de muitas realizações. Inúmeras coisas foram positivas para o Brasil", disse.

O sertanejo ainda saiu em defesa do agronegócio, do uso de armas e da liberdade de expressão. "Se não fosse o agro, a gente estava lascado e na m*rda. Eles fazem um trabalho incrível, porque depende de clima, chuva e sol. O Brasil só precisa ter o capitão Bolsonaro na frente do barco", afirmou.

"É uma honra, acho que nunca foi tão fácil. Primeiro porque a gente tem um presidente contra as drogas, que desgraçam com a vida de tantas famílias, de tantos jovens. O inferno da família de alguém que usa drogas, pergunta para um pai e mãe de alguém que é viciado. Defendo a questão do armamento, porque gosto de dar uns tirinhos de esporte. De vez em quando, vou na fazenda e sapeco uns tiros. Tenho um 38, é confusão na certa. [...] Queremos um presidente também a favor da liberdade de expressão, porque a gente gosta de falar algumas besteirinhas, porque daqui a pouco não vai poder contar umas piadinhas", concluiu.