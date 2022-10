Maraia - Reprodução Inernet

MaraiaReprodução Inernet

Publicado 23/10/2022 14:27

Rio - O cantor Fernando Zor causou polêmica nas redes socias no último sábado (22). O sertanejo postou uma lista de qualidades para a "mulher ideal" e apesar da publicação ter sido removida, gerou muita repercussão na internet. Após a própria filha repudiar o discurso, o cantor criou confusão com a ex-cunhada, Maraisa.

A treta começou quando a artista publicou um tweet escrito: "Segura aí que eu vou soltar minha lista de homem ideal", seguido de uma imagem de si mesma rindo. Em seguida, a cantora fez um tweet se referindo ao ex da irmã, Maiara, e disse: "De você ser um b*sta", acompanhado de um GIF. Felipe então, rebateu com outro tweet dizendo: "Você está sempre querendo hypar, né? Quando não é com o seu namorado imaginário, é comigo", e apagou em seguida.

O cantor com o Instagram desativado, não escapou das repercussões do seu tweet. Fãs registraram a fala, que continuou a rodar a internet e recebeu outra resposta da cantora. Maraisa escreveu em outro tweet: "Super ofendida porque eu tenho um namorado imaginário", acompanhado de um GIF chorando, em ironia. Os fãs e admiradores da cantora começaram a exaltá-la online, como forma de apoio contra o cantor.

O que surpreendeu o público, foi o comentário do cantor Gustavo Mioto no registro mais recente de Maraisa. A artista postou um vídeo do seu look escrito: "Me esforcei, gostaram?", e recebeu um elogio do colega de profissão: "Teu namorado imaginário tem muita sorte P*P... Que mulher". A resposta chocou os fãs, que se animaram com a possível cantada.

Após um perfil comentar sobre o caso, Maraisa e Mioto voltaram a interagir. O sertanejo alegou que "só elogiou", e quando a irmã de Maiara perguntou: "Será que ele aceitaria ser meu namorado imaginário?", Gustavo respondeu com sinceridade: "Kkkkkkkk Carla... Se tem alguém que rejeita, não tá nesse mundo ainda"

Segura aí que eu vou soltar minha lista de homem ideal pic.twitter.com/BbwIpRRgaL — Maraisa (@Maraisa) October 21, 2022

De cê ser um BOSTAAAAA pic.twitter.com/snBLMIMSJ5 — Maraisa (@Maraisa) October 22, 2022

Super ofendida pq eu tenho um namorado imaginário pic.twitter.com/Enw3CDjsBU — Maraisa (@Maraisa) October 22, 2022

Teu namorado imaginário tem muita sorte PQP... Que mulher. — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) October 23, 2022