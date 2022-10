Laura Neiva curte dia em praia da Zona Sul

Rio - Laura Neiva aproveitou o domingo (23) para curtir o dia em uma praia da Zona Sul do Rio. A atriz de 29 anos carregada no colo no filho José, de 11 meses, seu segundo filho com Chay Suede. Além do pequeno, os atores também são pais de Maria, de 1 ano e 11 meses.

Nos cliques, a atriz apareceu usando um biquíni preto, uma calça estampada nas cores branco e preto em chinelo amarelo. Para o filho, Laura Neiva escolheu um conjuntinho branco com estampa infantil.

