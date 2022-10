Cesar Tralli recebe o carinho de Manuella e Rafaella Justus - Reprodução do Instagram

Publicado 23/10/2022 14:37 | Atualizado 23/10/2022 14:46

Rio - Cesar Tralli, de 51 anos, tem encontrado forças na família para lidar com a morte de sua mãe, Edna, de 74 anos, em um acidente aéreo, no dia 9 deste mês. Ele publicou uma foto recebendo o carinho da filha, Manuella, fruto de seu casamento com Ticiane Pinheiro, e Rafinha Justus, sua enteada, no Instagram, neste sábado. "É este amor que me segura em pé. Puro. Sincero. Poderoso", escreveu o apresentador do "Jornal Hoje", da TV Globo, na legenda.



Através dos comentários, familiares e amigos do jornalista se manifestaram. "Meus tudinho! Amo muito", afirmou Ticiane. "Poderoso mesmo! Família é fortaleza, é porto seguro que abranda a tempestade!", opinou a apresentadora Renata Alves. "Você merece tudo de melhor na sua vida! Honesto, trabalhador, inteligente, reservado! Além de ótimo amigo, é um excelente ser humano. Força querido! Muita força!", desejou um internauta.

A mãe de Cesar, Edna Tralli, de 74 anos, morreu vítima da queda de um avião de pequeno porte em Paranapanema, no interior de São Paulo, no dia 9 deste mês. O namorado dela, Euclides Brosch, de 78 anos, que pilotava a aeronave, também faleceu no acidente. No dia 12 de outubro, o jornalista agradeceu o carinho que recebeu de amigos e familiares após o momento difícil.