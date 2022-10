César Tralli falou pela primeira vez após a morte da mãe, Edna - Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2022 19:03 | Atualizado 12/10/2022 19:04

Rio - César Tralli falou pela primeira vez após a morte de sua mãe , Edna Tralli, aos 74 anos, em um acidente de avião. Nesta quarta-feira, o apresentador do 'Jornal Hoje', da TV Globo, usou o Instagram para agradecer as mensagens de apoio e carinho que recebeu desde o falecimento da matriarca, no último domingo.

"Gratidão. Muito obrigado pelas milhares de mensagens que me confortam tanto. E que chegam de todos os cantos. Minha mãe foi uma lição de vida desde o princípio da vida dela", começou o jornalista. A morte de Edna foi anunciada por Ticiane Pinheiro, mulher de Tralli, nas redes sociais. A mãe do comunicador sofreu o acidente trágico junto com o namorado, Euclides Brosch, que pilotava a aeronave.

Em seguida, César relembrou a trajetória da mãe e falou sobre as dificuldades que a mulher enfrentou na vida, desde a infância e juventude "na roça", cortando cana de açúcar e, depois, colhendo algodão e amendoim. "Uma mulher que enfrentou enormes dificuldades, sem jamais perder a doçura, o entusiamo e a alegria de viver. Uma mulher que não tinha medo de pedir ajuda. E que sempre carregava cestas básicas no porta malas do carro pra ajudar alguém no meio da rua", contou o jornalista.

"Sempre que eu me sentia triste ou abatido por algum motivo, eu pensava em minha mãe. Olha o que ela passou. Levanta a cabeça e vai à luta. À essa estrondosa resiliência, se somaram outros importantes aprendizados dela. Ética. Generosidade. Amor ao próximo. Otimismo. Compaixão. Fé inabalável. Minha mãe Edna se despede de nós abruptamente aos 74 anos. Estava jovem. Feliz. Apaixonada. Voando - literalmente - com seu namorado Euclides, que foi piloto profissional na avião civil por 36 anos. Outra perda irreparável também. Eu gostava demais dele", continuou Tralli.

O apresentador completou a homenagem citando a filha, Manuella, de 3 anos, e Rafaella Pinheiro, filha de Ticiane com Roberto Justus. "Queria tanto mamãe sonhando ainda mais alto ao lado do amor dela, mais perto também da minha caçula de 3 anos. Da irmã, de 13 anos. Mas hoje sinto que mamãe está perto da filha dela, Gabi. Minha irmã especial, amor infinito. Enfim. Se eu puder continuar honrando o legado da minha mãe, isso já me trará muito conforto. É o que eu verdadeiramente busco", declarou.

