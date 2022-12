Aeronave de Wesley Safadão é apreendida pela Justiça - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2022 10:08 | Atualizado 23/12/2022 11:38

Rio - Wesley Safadão teve seu jatinho de luxo, adquirido pela empresa WS Shows e avaliado em R$ 37 milhões, bloqueado para uso pela Justiça, na última quinta-feira (22), devido a um impasse em torno da propriedade do veículo. A apreensão da aeronave faz parte de uma ação iniciada por um grupo de investidores prejudicados pelo empresário Francesley da Silva, conhecido como "Sheik dos Bitcoins", para o pagamento de dívidas.

fotogaleria Anteriormente, a empresa de Wesley Safadão recorreu de uma decisão que determinou o bloqueio preventivo de um bem para sanar as dívidas. A WS Shows ganhou uma decisão provisória e manteve a posse da aeronave enquanto a transferência da propriedade do avião acontecia. Desta vez, o jatinho de luxo não poderá ser utilizado.

A defesa do artista alegou surpresa com a decisão e informou que Safadão é mais uma das vítimas do Sheik dos Bitcoins. Eles ainda afirmaram que a aeronave é uma garantia de que a empresa teria um retorno do investimento realizado.

De acordo com a Polícia Federal, o empresário Francesley da Silva é o líder de um esquema de pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas que arrecadou cerca de R$ 4 bilhões em fraude no Brasil. O Sheik dos Bitcoins foi alvo de uma operação e segue detido desde o dia 3 de novembro.