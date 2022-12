Jade Picon mostra natal da personagem Chiara - Reprodução Internet

Publicado 23/12/2022 20:42

Rio - Jade Picon usou as redes sociais, nesta sexta-feira (23), para relembrar de sua participação no "BBB 22". A influenciadora se destacou na edição por sua rivalidade com o campeão Arthur Aguiar e seu romance com Paulo André, mais também por seus looks caros e sua falta de habilidade com afazeres domésticos.

“Caraca… Há um ano atrás eu tava quase ficando louca só pensando em como seria o BBB. Entrei e me entreguei. Que loucura! Saudades… viveria tudo de novo”, escreveu ela em seu perfil no Twitter



Embora sua passagem pelo reality show da TV Globo tenha um sido problemática, saindo com mais de 80% de rejeição em um paredão triplo, Jade ganhou um papel de destaque em "Travessia", atual novela das nove da emissora - o que também gerou pôlemica por conta da sua falta de experiência na área.