Isabel Fillardis participou do ’Que História é Essa, Porchat?’ e contou sobre a reação da família quando posou para a ’Playboy’ - Reprodução/GNT

Publicado 23/12/2022 19:18 | Atualizado 23/12/2022 19:22

Rio - Isabel Fillardis revelou como sua família reagiu quando ela foi convidada para posar nua na revista "Playboy". Em participação no "Que História é Essa, Porchat?", a atriz, de 49 anos, contou que recusou uma proposta ao 18 anos, mas, por conta do cachê, pensou melhor e decidiu aceitar aos 23. Depois de pedir o aval da família, Isabel posou nua em 1996 após fazer sucesso na novela "Renascer".

"Liguei para a vovó. Aí ela: 'mas minha filha, qual o problema? Vai mostrar o que é bonito' ", contou.

Mas nem todos os membros da família lidaram tão bem com a ideia, e o problema acabou sendo com seu irmão, na época com 13 anos. Isabel disse que contou a ele sobre o ensaio uma semana antes da revista sair nas bancas. O irmão passou a semana sem ir ao colégio e, ao voltar, o resultado não foi bom.

"Cara, quando ele foi, os meninos não perdoaram, falaram coisas que nem penso em repetir. Foi de gostosa pra lá, levaram a revista, mostraram todos os detalhes. Ele caiu na porrada na escola, é óbvio, foi o mais tenso. Mas ficou tudo bem depois, ele me perdoou", afirmou ela.