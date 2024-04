Yasmin Brunet reúne ex-BBBs em 'after secreto' na Barra da Tijuca

Rio - Yasmin Brunet, de 35 anos, promoveu um "after secreto" e reuniu os participantes do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, em uma casa noturna, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira. Para a festa, a modelo apostou em um vestido com transparências e justinho, que deixava seu corpão em evidência.

Wanessa Camargo, Leidy Elin, Marcus Vinícius, Thalyta Alves, Vanessa Lopes, Juninho, Vinicius Rodrigues, Lucas Buda, Rodriguinho, Deniziane, Pitel, Raquele, MC Binn, Nizam, Maycon Cosmer estavam entre os convidados e se divertiram muito no local. A cantora Pocah, que participou do "BBB 21", o ator Marcelo Mello Jr. e MC Daniel, que já viveu um affair com Yasmin, também estiveram na celebração.

A presença de Nizam e Rodriguinho na festa surpreendeu os internautas, já que os dois fizeram comentários sobre o corpo de Yasmin durante o confinamento. Em um vídeo publicado no Instagram, a modelo aparece ao lado de Rodriguinho e avisa: "A paz está selada". Os usuários do X, antigo Twitter, também notaram a ausência de Davi, Alane, Isabelle, Matheus, Fernanda e Pizane no evento.

"A Yasmin, não convidou apenas Davi, Alane, Isabelle e Matheus pra essa festa de propósito, pra deixar claro a rivalidade que existia dentro do programa. Mas já desculpou Nizam, Rodriguinho e os meninos do quarto, que estavam todos na festa. Aham", opinou uma internauta. "Nizam e Rodriguinho estão na festa da Yasmin??? isso sim me chocou", declarou outra. "Gente é lógico que a Yasmin ia chamar, Rodriguinho, Nizan, ainda mais que eles eram dos gnomos antes dela. Com certeza eles conversaram. Isso não quer dizer que vão ser melhores amigos. Foi só uma festa. Não aceito atacar a Yamin por causa disso não", opinou uma terceira pessoa.

Relatar erro