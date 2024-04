Cissa Guimarães ganha surpresa de aniversário no Sem Censura - Reprodução

Cissa Guimarães ganha surpresa de aniversário no Sem CensuraReprodução

Publicado 18/04/2024 21:48

Rio - Cissa Guimarães ganhou uma surpresa de aniversário, nesta quinta-feira (18), no "Sem Censura", da TV Brasil. A apresentadora, que está completando 67 anos, recebeu a família no estúdio do programa com direito a bolo e flores.

fotogaleria

"Viva, Cissa Guimarães! É claro que teve surpresa com a presença da família, bolo e muita celebração. A nossa apresentadora do 'Sem Censura' merece todo o sucesso, alegria hoje e sempre. Parabéns", escreveu o Instagram oficial da emissora ao compartilhar registros do momento.

Nos comentários, famosos e anônimos mandaram mensagens especiais para Cissa. "Querida, um lindo e abençoado novo ano, os meninos estão lindos, mãezona, querida. Beijo meu e dos meus meninos. Você mora nos nossos corações", disse Elizabeth Savala. "Tudo de melhor, super Cissa", declarou Zelia Duncan. "Você merece tudo de mais maravilhoso", afirmou Kiko Mascarenhas. "Parabéns Cissa! Muita saúde e felicidades no seu novo ciclo. Sucesso sempre", ressaltou uma seguidora. "Viva Cissa", desejou outra.

Confira: