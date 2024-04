Belo e Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram

Rio - Gracyanne Barbosa e Belo estão separados há oito meses após um casamento de quase 12 anos. A notícia foi dada primeiramente pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, nesta quinta-feira (18).

Procurada pelo jornal O DIA, a assessoria dos dois disse: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".

O jornalista Leo Dias leu no programa "Fofocalizando", do SBT, trechos de uma conversa que teve com a musa fitness. Ela teria dito que o casamento estava em crise porque envolve muita gente, "quinhentas pessoas dando palpite e que não foi por falta de amor".

Segundo Leo, ela teria se apaixonado por outro homem, chamando Gilson, que frequentava a mesma academia dela, durante esse período que ela e Belo estão separados, mas afirmou que os dois não estão juntos e que "não houve traição".

Belo e Gracyanne estavam juntos desde 2007 e se casaram em maio de 2012 na igreja da Candelária, no Centro. A cerimônia foi celebrada pelo padre Marcelo Rossi.