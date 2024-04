Fabiana Karla posta cliques em Fortaleza - Reprodução

Fabiana Karla posta cliques em FortalezaReprodução

Publicado 18/04/2024 16:44

Rio - Fabiana Karla utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (18), para compartilhar uma série de fotos de sua viagem para Fortaleza, no Ceará. No seu Instagram, a atriz mostrou diversos registros de biquini aproveitando um dia de praia no local.

fotogaleria

"A vida mima muito…E eu só agradeço", escreveu Fabiana na legenda da publicação. Nos comentários, a artista foi bastante elogiada pelos seguidores. "Maravilhosa demais", disse uma internauta. "Linda", afirmou outra. "Diva que encanta com seu sorriso e beleza", ressaltou uma fã.

Nos stories, Fabiana não escondeu a animação com a viagem. "Olha onde eu estou, gente. No paraíso", disse.

Confira: