Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 16:26 | Atualizado 18/04/2024 16:35

Rio - Jojo Todynho, aos 27 anos, comentou sobre o caso que chocou o Brasil nesta semana, envolvendo Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, que foi presa após tentar um empréstimo com o cadáver do suposto tio de 68 anos, em uma agência bancária de Bangu, na zona oeste do Rio.

fotogaleria

"É cômico, mas é desesperador. Senhor, para a Terra que eu quero descer. Vou descer de rapel. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Não está passando batido, não. Tio Paulo foi daí para melhor, mas você não passa batido, não", disse ela.

Ela também fez uma brincadeira com à amiga e nutricionista Renata Pigliasco Branco. "Quando eu morrer, não quero ninguém zanzando com meu corpo por aí querendo pegar empréstimo, hein. Meu nome está sujo, sujíssimo", acrescentou.