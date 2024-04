Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 15:52 | Atualizado 18/04/2024 16:03

Rio - Em meios aos rumores de afastamento entre Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o casal parabenizou nesta quinta-feira (18) a atriz pelo nascimento da primeira filha dela , Pilar, no dia anterior.

"Muita saúde e muito amor para Pilar! Bem-vinda, bebezinha!", escreveu Giovanna Ewbank nas redes sociais. Bruno Gagliasso preferiu expressar os parabéns com emojis de coração. Fernanda Paes Leme deu à luz em uma maternidade de São Paulo.

A bebê, filha da atriz com o noivo, Victor Sampaio, chegou ao mundo com 50 centímetros e 3 quilos e 325 gramas. "Mãe e filha estão bem, e a família muito feliz com a chegada da nova integrante", informou a assessoria.



No aniversário de Bruno Gagliasso no sábado (13), Fernanda Paes Leme aproveitou o dia para desabafar sobre um suposto distanciamento entre ela e o ator, que é casado com a melhor amiga.

"Já celebramos de formas tão especiais esse dia. Em tantos lugares... Ele ama esse número e por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que encontrei ele, que conversamos de verdade, que realmente estivemos próximos, olhando no olho... temos muita história e queria que esse dia seguisse dele. Não, ninguém aqui brigou...mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por que...ou não também...", afirmou Fernanda.