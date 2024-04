Carolina Ferraro e Hanna Rocha/Reprodução @hugogloss - Fernanda Paes posa emocionada com a pequena Pilar e Victor Sampaio

Carolina Ferraro e Hanna Rocha/Reprodução @hugoglossFernanda Paes posa emocionada com a pequena Pilar e Victor Sampaio

Publicado 18/04/2024 12:49 | Atualizado 18/04/2024 13:17

Rio - Fernanda Paes Leme, 40 anos, deu à luz Pilar, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, 32.

fotogaleria

O site Hugogloss.com publicou em primeira mão fotos do parto e revelou que a bebê nasceu com 50 cm e 3,325 kg.

"Muita saúde e muito amor pra Pilar! Bem vinda bebezinha", escreveu Giovanna Ewbank. Bruno Gagliasso reagiu à publicação com emojis de coração.

Fernanda e Victor estão noivos desde junho de 2022.

'Gratidão às pessoas que seguraram a minha mão'

No último sábado (13), a apresentadora publicou um vídeo nas suas redes sociais com um agradecimento especial para as pessoas que a ajudaram e foram sua rede de apoio durante toda a sua gravidez da primeira filha, Pilar. O destaque foi para o pai da bebê, Victor Sampaio.

"Com 40 anos eu achava que já sabia muitas coisas - e eu até sei muitas coisas - já vivi muito, já amei, já desamei, já briguei por bobagem, por coisa séria, já virei bicho, e agora vou virar mãe. E eu conjugo no futuro, porque a gente só vai saber na prática. Dizem que quando nasce um filho, nasce uma mãe, naquele minuto. Será que é assim? Será que é só nessa hora que a viagem começa? ", escreveu.

"Então, antes que eu não me reconheça, antes que eu seja inundada de amor, paixão, beleza, de cansaço também, eu queria deixar registrado aqui a minha gratidão às pessoas que seguraram a minha mão nesse momento tão especial e difícil da minha vida", declarou a apresentadora.

Em seguida, Paes Leme destacou como o noivo foi um grande parceiro nesse período. "Amor, com você eu aprendi que o amor é conta de multiplicação, que ter um filho com alguém é uma das coisas mais lindas que eu já experienciei, que dividir o mesmo teto pode ser muito mais complicado do que encontrar uma mochila no meio da sala, mas é engrandecedor", afirmou.



"Muito obrigada pelos cafés da manhã, pelas massagens no pé, pela paciência com tantas oscilações que passaram por aqui. Com você, eu me preparo para sermos uma família: a família da nossa filha", concluiu.