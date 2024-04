Fabio Assunção - Reprodução do Instagram

Fabio AssunçãoReprodução do Instagram

Publicado 18/04/2024 10:00

Rio - Fabio Assunção, de 52 anos, falou sobre a saudade da filha, Alana, fruto do antigo relacionamento com Ana Verena, em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira. O ator compartilhou alguns registros com a pequena e e se declarou para ela.

fotogaleria

"Alana, minha filha. Teu pai e teus irmãos, João e Ella, estão te esperado há 7 meses, 1 semana e 5 dias! Venha. Aqui tem amor, tem a gente, tem o teu Ze!! Filha, assim que você puder voltar, haverá tua família para te receber, com muita festa. Te amamos. A gente tá morrendo de saudades!!!! Vem logo!!!", escreveu o artista na legenda da imagem.

Nos comentários, os internautas ficaram curiosos para saber o que aconteceu para Fabio não ver a filha há tanto tempo. "O que aconteceu com a filha dele?", quis saber um usuário da rede social. "7 meses? Não fique tanto tempo!!! Vá até ela! Busque ajuda! É muito tempo!", aconselhou outro.

O casamento de Fabio e Ana Verena chegou ao fim em outubro do ano passado após três anos.