Vera Fischer, Silvia Pfeifer e Leona Cavalli - Rogério Fidalgo/ AgNews

Publicado 18/04/2024 07:31

Rio - Um time de famosas marcou presença no Teatro dos 4, na Gávea, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira, para prestigiar a a peça "Ser Artista", estrelada por Leona Cavalli e Anderson Müller, e com direção de Beth Goulart. Vera Fischer, Silvia Pfeifer, Rosamaria Murtinho e Déa Lúcia conferiram o espetáculo da plateia e posaram para fotos com os protagonistas da produção.

No espetáculo, Leona interpreta trechos de depoimentos de figuras icônicas da televisão, cinema e teatro. A produção é uma livre adaptação de Regiana Antonini e Marcus Montenegro do livro homônimo, escrito por Marcus e Arnaldo Bloch, e visa homenagear as veteranas, além de ensinar às novas gerações a importância que as estrelas tiveram, tanto na área artística quanto no pioneirismo brasileiro na luta pelo feminismo.