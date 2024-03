Leona Cavalli é uma das estrelas da peça ’Ser Artista’ - Edu Rodrigues / Divulgação

Publicado 27/03/2024 06:00

Rio - Leona Cavalli retorna aos palcos no espetáculo "Ser Artista", em cartaz no Teatro dos 4, na Gávea, na Zona Sul do Rio. Na peça, a artista de 54 anos interpreta trechos de depoimentos de figuras icônicas da televisão, cinema e teatro, como Bibi Ferreira (1922-2019), Marília Pêra (1943-2015), Eva Wilma (1933-2021), Nicette Bruno (1933-2020), Tônia Carrero (1922-2018), Zezé Motta, Nathalia Thimberg, Rosamaria Murtinho e muitas outras.

A produção é uma livre adaptação de Regiana Antonini e Marcus Montenegro do livro homônimo, escrito por Marcus e Arnaldo Bloch, e visa homenagear essas veteranas, além de ensinar às novas gerações a importância que as estrelas tiveram, tanto na área artística quanto no pioneirismo brasileiro na luta pelo feminismo.

"Fiquei muito emocionada e honrada por interpretar essas atrizes, que são referência para todos que amam a interpretação no Brasil. E, ao mesmo tempo, com a noção de ser uma responsabilidade imensa e um grande desafio", afirma Leona, que trabalhou com algumas dessas artistas.

"Fui dirigida por Bibi Ferreira no teatro, e, mais tarde, tive o privilégio de acompanhar e gravar os ensaios dela, em sua casa, dirigindo Marília Pêra, para um documentário que acabou não finalizado pois infelizmente Marília faleceu antes. A minha primeira participação em uma novela foi fazendo a personagem da Eva Wilma quando jovem, em 'Começar de Novo' (2004). Fiz uma novela com Nathalia Timberg, 'Amor à Vida' (2013), e duas com Nicette Bruno: 'A Vida da Gente' (2011) e 'Orfãos da Terra' (2019)", recorda.

O espetáculo é dirigido por Beth Goulart, filha de Nicette Bruno, e Leona não poupa elogios à profissional. "Considero um privilégio ser dirigida pela Beth, numa peça em que sua mãe é uma das homenageadas! A sua direção é primorosa e constantemente cuidadosa. Tem sido um momento especial de união, em torno de nosso amor comum, que é o teatro", comenta.

Para dar vida a grandes ícones da TV e do teatro, Leona se preparou bastante e segue se aprofundando na história de cada uma delas. "Estudei a vida de cada uma, e vi entrevistas e registros de personagens delas. Como estava gravando 'Terra e Paixao' (2023) quando comecei a ensaiar, não tive tempo de visitar todas as famílias, e estou fazendo isso agora".

A artista também celebra a parceria com Anderson Müller, que interpreta um agente teatral na peça, pela primeira vez no teatro. "Anderson é um colega maravilhoso, temos sintonia e confiança total um com o outro. Nós tínhamos feito a minissérie 'Amazonia' (2007), mas no palco é a primeira vez que atuamos juntos; tem sido um grande encontro!", vibra.

Desde a estreia, vários famosos já conferiram a produção. Entre eles, algumas das homenageadas como Nathalia Timberg, de 94 anos, e Rosamaria Murtinho, de 91.



Serviço:

"Ser Artista"

Quartas e quintas, às 20h

Local: Teatro dos 4 - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea - RJ

Temporada: até 9 de maio de 2024

Ingresso: R$80