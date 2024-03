Rock in Rio anuncia Akon e 21 Savage como atrações - Reprodução / Instagram

Publicado 26/03/2024 21:22 | Atualizado 26/03/2024 21:53

Rio - Rock in Rio anunciou nesta terça-feira (26), Akon, 21 Savage, NX Zero e Deadmau5 como atrações do festival, que completa 40 anos em 2024. O evento vai acontecer na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Akon se apresenta no dia 22, no palco Mundo. Nesse dia, o festival também terá os shows de Mariah Carey, NE-YO e Shawn Mendes, prometendo uma noite nostálgica com astros dos anos 2000.



O rapper 21 Savage cantará no dia 13, no palco Mundo, se juntando a Travis Scott e Matuê com participação de TETO e WIU para um evento histórico com muito rap, trap e música urbana. No mesmo dia, o DJ Deadmau5 fará um show no palco New Dance Order.



Após uma mudança de data, a venda geral de ingressos começa no dia 23 de maio. Além disso, a pré-venda exclusiva do Rock in Rio Club e clientes Itaú acontecerá do dia 14 a 22 de maio. Os ingressos serão vendidos exclusivamente no site da Ticketmaster.