Wagner Moura e Cailee Spaeny na pré-estreia de filme internacional Guerra Civil no RioWebert Belicio/ Agnews

Publicado 17/04/2024 22:36 | Atualizado 17/04/2024 22:37

Rio - Diversos famosos marcaram presença, nesta quarta-feira (17), na pré-estreia do mais novo filme internacional de Wagner Moura, "Guerra Civil", que aconteceu na Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz e colega de elenco do ator, Cailee Spaeny, esteve no local.

Nomes como Vitória Strada, Dira Paes, Sheron Menezzes, Deborah Bloch, Dudu Azevedo, Sarah Fonseca, Caio Manhente, Jéssica Alves e Amanda de Godoi também fizeram questão de prestigiar o trabalho de Wagner. Produção será lançada nesta quinta-feira (18) em todo o Brasil.

Escrito e dirigido por Alex Garland, o longa retrata uma quando uma guerra civil que se instaura nos Estados Unidos e uma equipe pioneira de jornalistas de guerra, onde estão Lee (Kirsten Dunst) e seu colega de trabalho Joel (Wagner Moura), viajam pelo país para registrar a dimensão e a situação de um cenário violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação.