Publicado 18/04/2024 09:14

Rio - Mano Walter gravou o novo DVD, intitulado 'Novo Horizonte', em Boituva, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira. Artistas como Simone Mendes, Gustavo Mioto, Mari Fernandez, Matheus Fernandes e a dupla Hugo e Guilherme fizeram participações especiais no audiovisual do cantor de 37 anos. "Foi lindo", celebrou o artista no Instagram.

Antes de subir ao palco, Mano ganhou o carinho da mulher, Débora Silva. Os dois trocaram vários beijos e carinhos no local. Débora conferiu toda a gravação da plateia e soltou a voz em vídeos publicados em sua rede social.