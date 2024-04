Wagner Moura se diverte em samba ao lado dos amigos famosos - Reprodução de vídeo

Publicado 18/04/2024 08:00 | Atualizado 18/04/2024 08:14

Rio - Wagner Moura se divertiu em uma noite samba, no Rio, após participar da pré-estreia do filme internacional "Guerra Civil", na noite desta quarta-feira. Em um vídeo publicado por Marcelo Freixo, o ator aparece tocando pandeiro ao lado de Humberto Carrão, que assumiu o comando do repique de mão. Vanessa da Mata e Selton Melo também aparecem na gravação curtindo o som.