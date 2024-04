Murilo Benício e Giovanna Antonelli relembram perrengues nos bastidores de novela - Reprodução

Murilo Benício e Giovanna Antonelli relembram perrengues nos bastidores de novela

Publicado 18/04/2024 16:12 | Atualizado 18/04/2024 16:31

Rio - Murilo Benício e Giovanna Antonelli relembraram, nesta quinta-feira (18), os perrengues que passaram nos bastidores de "O Clone", da TV Globo, em 2001. No Instagram, os atores divertiram os internautas ao contarem sobre os momentos caóticos que viveram durante as gravações da novela, em que interpretaram o casal Lucas e Jade.

fotogaleria

"O ar-condicionador não dava vazão, então a gente fazia uma cama alta para sair bem no ar. Você não lembra disso, de empilhar um monte de colchão?", perguntou Murilo. "Claro! E também, lembra dos ralos? Que eu tomava banho com uma perna em cima de cada ponta da banheira porque abrir a primeira água, eu tinha destampar o ralo, subia um monte de barata", contou Giovanna levando o ator aos risos.

Em seguida, a atriz revelou outras situações inusitadas vividas por eles durante as gravações. "E lembra que você foi mordido na bunda por um camelo? Tudo acontece com o Murilo. Teve em Natal, o buggy com emoção. A gente foi gravar nas dunas e a gente foi dar um passeio de buggy. O cara perguntou: 'Com emoção ou ou sem emoção?' Eu falei: 'Claro, com emoção!'", disse. Murilo, então, complementou: "E eu atrás, a primeira curva que ele fez, eu pulei. Eu achei que fosse capotar. Quase que eu quebrei a clavícula", contou.

Nos comentários, os fãs dos artistas se divertiram com os relatos. "O bom é o Murilo morrendo e a Giovanna pedindo com emoção (risos)", disse uma internauta. "Façam mais sobre os bastidores de 'O Clone. Amei", pediu uma seguidora. "A dupla que a gente ama! Vocês são tão maravilhosos", afirmou outra. "Amo a energia e essa química de vocês mesmo sendo agora só amigos", pontuou uma pessoa. "Eu não aguento esses dois, melhores pessoas", declarou outra.

Confira:

Giovanna e Murilo foram casados e ficaram juntos entre 2002 e 2005. Os dois são pais de Pietro, de 18 anos.