Eliana posa ao lado da filha e dos paisReprodução do Instagram

Publicado 18/04/2024 14:28

Rio - Eliana compartilhou um clique em família no Instagram, nesta quinta-feira, e homenageou o pai, José Bezerra, que morreu aos 92 anos no mês passado. Na publicação, a apresentadora, que deixou o SBT após 15 anos, falou sobre as lembranças que tem do familiar e se declarou para ele.

"Pai, é lindo ver que com sua partida o senhor segue vivo por aqui. As memórias e tudo o que vivemos desde quando eu era uma criança ate os últimos instantes estão vivos dentro de mim. Siga no caminho de luz. Te amo", escreveu ela, que aparece ao lado da filha, Manuela, do pai e da mãe, Eva. "Pai, é lindo ver que com sua partida o senhor segue vivo por aqui. As memórias e tudo o que vivemos desde quando eu era uma criança ate os últimos instantes estão vivos dentro de mim. Siga no caminho de luz. Te amo", escreveu ela, que aparece ao lado da filha, Manuela, do pai e da mãe, Eva.

José vinha enfrentando problemas de saúde e estava morando com a filha desde 2023, após ser internado em uma UTI. Em 2022, ele havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). O pai de Eliana faleceu no dia 18 de março e a apresentadora falou sobre o momento de dor em sua rede social.

"Pai, obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o ultimo instante. Pai, pode deixar que daqui pra frente, como o senhor sempre dizia, “só alegria”. Vou chorar só mais um pouco, tá? Vai em paz, te amo para além da eternidade", declarou.