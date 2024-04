Gracyanne Barbosa e Belo aproveitaram o aniversário do cantor juntos - Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa e Belo aproveitaram o aniversário do cantor juntosReprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 19:03

Na última postagem feita por Belo no Instagram, a influenciadora chegou a comentar: “Um espetáculo”. Nos comentários a web se dividiu nas reações: "Ué? Estão separados há 8 meses e ela ainda comenta nas fotos dele?", questionou a seguidora.Muitos reagiram com humor e estão ansiosos por um disco novo. "Belo e Gracyanne separados… dito isso, que venham os pagodes da melhor qualidade", brincou o fã. "Belo corno, música boa", disse mais um. "Se preparem pro novo álbum dele, já tô preparando as lágrimas", falou o terceiro.O nome de Viviane Araújo também se tornou assunto na web após a confirmação do fim do casamento de Belo e Gracyanne. O cantor e Viviane ficaram juntos por nove anos, com o namoro terminando em 2007. Foi nesse mesmo ano que o artista iniciou um romance com Gracyanne. Até hoje há boatos de que a influenciadora teria sido pivô do fim da relação do ex-casal."Próximo álbum: Desculpa Vivi", disse o usuário. "Queria tanto uma câmera na casa da Viviane Araújo neste momento pra saber qual a reação da diva", falou o internauta. "A lei do retorno mais gelada das celebridades do Brasil, Vivi tá comendo um prato congelado, mas tá", declarou a mulher.