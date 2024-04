Fernanda Paes Leme se declara para a filha, Pilar, após dar à luz - Reprodução / Instagram

Publicado 18/04/2024 16:39 | Atualizado 18/04/2024 16:48

Rio - Fernanda Paes Leme, de 40 anos, fez seu primeiro post nas redes sociais após dar à luz Pilar, sua primeira filha . Nesta quinta-feira (18), a apresentadora publicou algumas fotos do nascimento e se declarou à pequena. A menina, que nasceu em São Paulo na última quarta-feira (17), é fruto do relacionamento com Victor Sampaio.