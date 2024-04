Yasmin Brunet fala sobre ausência de ex-BBBs em after secreto - Reprodução

Yasmin Brunet fala sobre ausência de ex-BBBs em after secreto

Publicado 18/04/2024 19:24

Rio - Yasmin Brunet utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (18), para falar sobre a ausência de alguns ex-BBBs no "after secreto" comandado por ela na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio , na última quarta-feira (17). Após internautas notarem que o top 5 do "BBB 24", da TV Globo, composto por Davi, Matteus, Isabelle, Alane e Beatriz, não esteve presente, a modelo contou que chamou todos os participantes do reality show para o evento.