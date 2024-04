Fabiana Justus homenageia enfermeira que cuida dela - Reprodução / Instagram

Publicado 18/04/2024 14:53 | Atualizado 18/04/2024 14:57

Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, emocionou ao prestar homenagem nesta quinta-feira (18), ao seu marido, Bruno Levi D'Ancona, e à enfermeira, Simone Maciel, que cuidou dela durante o tempo em que esteve no hospital para tratar sua leucemia. Nas redes sociais, a empresária agradeceu pelo apoio que tem recebido dos dois.

"Desde o dia do meu diagnóstico falou que jamais soltaria a minha mão. E foi exatamente o que ela fez e continua fazendo. Ela esteve ao meu lado dentro de um quarto com a porta fechada durante 30 dias. 30 dias de momentos de angústia, de dores, de (alguns) momentos bons, de conversas e de ficar quieta... de fantasias e risadas também, de desespero, de fé, de companheirismo, de muita troca, de força, de amor. Quando nossos destinos cruzaram eu jamais imaginei que viveríamos tanta coisa juntas. Obrigada do fundo da minha alma por ser esse ser de luz que ilumina nossas vidas! E obrigada por cumprir a sua promessa e não soltar a minha mão! Também preciso agradecer à sua família maravilhosa (Nivaldo, Henrique, Bianca e Beatriz) que não só concordaram com ela ficar comigo todo esse tempo como apoiaram e torceram o tempo todo. Somos uma grande família!", escreveu Fabiana na legenda da publicação.O maridão também não ficou de fora da homenagem. "Bruno, meu marido maravilhoso, que a cada dia me surpreende. Com todo amor do mundo, supriu a minha falta em casa e deu toda a segurança para nossos amores e, ao mesmo tempo, jantou e dormiu todos os dias sozinho. Mesmo com toda a saudade, mesmo com toda a preocupação, ele não deixa a peteca cair. Ele não me deixa baixar a guarda, ele sempre tem algo positivo a dizer. Uma maneira linda de enxergar a vida. Meu porto seguro, o amor da minha vida. No dia do meu diagnóstico, ele olhou profundamente nos meus olhos e falou: 'De agora em diante eu tenho uma prioridade nessa vida: você. Nós iremos ficar velhinhos juntos'. E eu acredito".Na última terça-feira (16), Fabiana recebeu alta do hospital após passar por um transplante bem sucedido de medula óssea.