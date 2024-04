Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 11:05 | Atualizado 18/04/2024 11:08

Rio - Luana Piovani, que reside em Portugal, compartilhou seus sentimentos sobre a decisão de seu filho Dom, de 12 anos, de morar com o pai, Pedro Scooby, no Rio de Janeiro . Em uma entrevista para um programa de TV europeu da emissora TVI, ela disse que o menino perdeu o respeito por ela.

"Eu tento proteger? Tento, mas eu sou um ser humano. Ele me culpa pela ausência do pai e ele está perdendo o respeito por mim. Eu não posso ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas, dou do bom e do melhor e ele não me respeitar", disse ela.

A declaração foi compartilhada pela atriz nas redes sociais nesta quarta-feira (17), o que fez com que ganhasse uma ampla repercussão. Luana ainda enfatiza que Dom sempre quis morar com o pai e deseja que o filho seja feliz.

“Ele vai para lá [Brasil], viver com o pai dele, serão felizes para sempre e eu desejo que tudo esteja bem, até porque ele está indo para a casa do pai, com uma boa escola, boa casa, com amor, então está ótimo”, concluiu.