Fernanda Paes Leme exibe o barrigão de gravidezReprodução do Instagram

Publicado 18/04/2024 10:31 | Atualizado 18/04/2024 10:33

Rio - Fernanda Paes Leme encantou os seguidores, nesta quinta-feira, ao compartilhar, no Instagram, uma foto em que aparece completamente nua, deixando o barrigão de gravidez em destaque. A apresentadora espera uma menina, chamada Pilar, fruto do relacionamento com Victor Sampaio.

"Me despindo da Fernanda que sou", escreveu ela na legenda. Amigos e fãs da atriz reagiram à publicação. "Vestida de beleza!", opinou Tereza Cristina. "Que linda", disse Marina Moschen. "Deusa", elogiou Fernanda Rodrigues. "A Fernanda que você vai conhecer quando Pilar nascer será a sua melhor versão", comentou uma internauta. "Maravilhosa", disse outro.

Fernanda e Victor estão noivos desde maio do ano passado. O casal anunciou que a família iria aumentar em outubro. "Tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial", celebrou.