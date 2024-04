Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Reprodução do Instagram

Publicado 18/04/2024 13:34

Rio - Tá pago! Sabrina Sato e o namorado, Nicolas Prattes, deixaram a preguiça de lado e se exercitaram juntinhos, no maior clima de romance, na manhã desta quinta-feira. Em uma foto publicada pela apresentadora no Instagram Stories, o casal aparece se beijando após o treino. A beleza e boa forma dos dois chamam a atenção na imagem.

Sabrina e Nicolas assumiram o namoro em fevereiro deste ano. Recentemente, a apresentadora acompanhou o desempenho do amado em uma maratona, em Paris, na França. No local, ela torceu pelo ator e segurou um cartaz com a frase "Nicolas, nós amamos você! Parabéns".

Esse é o primeiro relacionamento de Sabrina a se tornar público após o fim do casamento com Duda Nagle, em março do ano passado.