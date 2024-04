Michel do BBB 24 - Divulgação/Globo

Michel do BBB 24Divulgação/Globo

Publicado 26/04/2024 17:54 | Atualizado 26/04/2024 18:00

A equipe de Michel, ex-participante do BBB 24, expôs nas redes sociais que o professor está passando por dificuldades financeiras após participar do reality show. A atração da TV Globo chegou ao fim no dia 15 de abril.

Nesta sexta-feira (26), os ‘Adms’ desabafaram sobre a falta de oportunidades de trabalhos após o fim do programa. "Confesso que eu, adm, pensei que as oportunidades chegariam para todos", diz a publicação feita no X, antigo Twitter.

"Ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil pra maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo ou gastando o que não tem em busca de oportunidades", completou.

Confesso que eu, adm, pensei que as oportunidades chegariam para TODOS ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil pra maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo ou gastando o que não tem em busca de oportunidades. — Michel BBB24 (@omichelribeiro) April 26, 2024

Nos comentários, uma pessoa declarou: "Então para de gastar. Todo mundo sabe quem vingou ou não no pós-BBB. ficar fazendo dívida não vai mudar nada". Em seguida, o ex-brother se defendeu. "Temos que tentar, né. Melhor não nos arrependemos de ter tentado todas as possibilidades do que desistir antes", publicou.

Pouco depois, foi a vez de Leidy Elin fazer um desabafo em seu perfil. "As vezes parece que estamos nadando para morre na praia", disse a estudante de Direito.