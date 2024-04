Fotos do casamento de Deborah Evelyn com Detlev Schneider - Reprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 16:56

A atriz Deborah Evelyn atualizou seu perfil no Instagram com fotos de seu casamento com Detlev Schneider, alemão que morreu em decorrência de um câncer no ano passado. Os registros confundiram amigos famosos da artista, que cometeram gafes ao comentar a postagem.

"Casei com o amor da minha vida, com o homem dos meus sonhos", escreveu Deborah na legenda da publicação feita nesta sexta-feira (26). O texto confundiu os amigos globais da artista, que acreditaram que as fotos eram recentes e a parabenizaram pelo casamento.

"Que lindos! Muito amor e felicidade para vocês", declarou a atriz Helena Ranaldi. "Parabéns! Seja muito feliz", comentou a apresentadora Adriane Galisteu. "Felicidades", escreveu o ator Carmo Dalla Vecchia. "Parabéns ao casal", desejou Ary Fontoura.



Já Beth Goulart publicou uma mensagem de apoio a Deborah: "Lembranças de um grande amor, receba meu carinho".