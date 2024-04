Fábio Jr. completa 70 anos e lança turnê comemorativa 'Bem Mais Que Meus 20 e Poucos Anos' - Tomzé Fonseca / Agnews

Fábio Jr. completa 70 anos e lança turnê comemorativa 'Bem Mais Que Meus 20 e Poucos Anos'Tomzé Fonseca / Agnews

Publicado 26/04/2024 14:01

O cantor Fábio Jr. entrou na Justiça pedindo a guarda do filho Záion Alexandre, de 15 anos. Porém, tudo indica que o adolescente não pretende viver com o pai. Ele usou seu perfil nas redes sociais para declarar seu amor e apoio à mãe, Mari Alexandre, com quem apareceu em um registro.



Por meio de sua conta no Instagram, Záion teria manifestado suposto desejo de continuar morando com Mari: "Com você desde sempre e para sempre", escreveu o jovem ao publicar foto ao lado da atriz.



Mari Alexandre também respondeu ao filho: "Filho, você me surpreende a cada dia! Te amo até a eternidade!", escreveu ela. Záion entãi retribuiu: "Te amo infinitamente". A demonstração de afeto ocorreu horas antes de Mari fazer uma postagem reflexiva sobre confiar nos planos de Deus.



Segundo a colunista Fabíola Reipert, Fábio Jr. teria ingressado na Justiça buscando a guarda do adolescente. A mãe do jovem, famosa nos anos 90, estaria abalada com a situação. "Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas ela não quis falar sobre o assunto", relatou Reipert.