Vivi reage a suposto romance entre Marina Sena e Juliano Floss, seu ex - Foto: Reprodução

Vivi reage a suposto romance entre Marina Sena e Juliano Floss, seu ex Foto: Reprodução

Publicado 26/04/2024 10:25

Os rumores sobre um possível romance entre Marina Sena e Juliano Floss estão agitando as redes sociais. Mesmo com as negações do influenciador, diversos sinais indicam que algo está rolando entre os dois. Afinal, os dois têm sido vistos juntos em várias ocasiões desde o final do ano passado.

Em meio aos rumores, Vivi Wanderley comentou sobre o assunto: “Não cabe a mim me posicionar em relação a isso”, afirmou a influencer para a revista Quem. “Não estou muito ligada nesses dramas da internet e fofocas, não estou acompanhando muito assim”, declarou a cantora.

Em novembro de 2023, Marina e Juliano estiveram presentes em uma festa promovida por Carlinhos Maia, na Casa da Barra, em Alagoas. Na ocasião, Marina fez um show no evento, enquanto Juliano estava acompanhado por sua então namorada, Vivi Wanderley.

Após o término do relacionamento com Vivi, Juliano e Marina foram vistos juntos em diversas ocasiões, incluindo uma viagem a Fernando de Noronha e alguns dias do Carnaval de Salvador. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, o casal já não esconde a relação e está mais próximo do que nunca. Porém, Juliano negou qualquer envolvimento romântico com Marina.