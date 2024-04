Fábio Jr. foi casado com Mari Alexandre entre 2007 e 2010 - Reprodução

Fábio Jr. foi casado com Mari Alexandre entre 2007 e 2010Reprodução

Publicado 25/04/2024 21:20

O cantor Fábio Jr. está brigando na Justiça com Mari Alexandre para obter a guarda do filho que tiveram juntos, Záion, de 15 anos.

De acordo com informações da colunista Fabíola Reipert, da “Hora da Venenosa”, da Record TV, a modelo teria ficado abalada com a atitude do artista. “Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas Mari não quis falar sobre o assunto”, destacou.

“Tanto a Mari quanto o Záion estão chateados com essa situação. Záion quase não tem contato com o pai e ama estar com a mãe”, completou a jornalista.

Mari não se pronunciou sobre o caso, mas fez uma postagem misteriosa nas redes sociais nesta quinta-feira (25). “Ninguém tira de você aquilo que Deus planejou para a sua vida! Descansa e confia no Senhor, e as demais coisas Ele proverá”.

Záion é o quinto filho de Fábio Jr., fruto do sexto casamento do cantor, que trocou alianças com Mari Alexandre em 2007 e se divorciou em 2010. Vale lembrar que ele também é pai de Fiuk, Krizia e Tainá, da relação com Cristina Karthalian; e Cleo, com a atriz Glória Pires.