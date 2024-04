DJ Carol Favaro - Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2024 17:27

A DJ Carol Favaro, artista brasileira que faz sucesso nos Estados Unidos, se prepara para uma noite memorável em Nova York. No dia 27 de abril, ela fará a abertura do show da cantora Manu Batidão no Circuito Newark, que acontece no Robert Treat Hotel.

“Pra mim ser convidada para tocar tão longe da minha base que é Orlando sempre já é uma honra", iniciou DJ Carol.

“Agora ser convidada para abrir o show de uma das cantores mais populares da música brasileira na atualidade e dividir o palco com ela, me dá um friozinho na barriga e a sensação que eu estou no caminho certo. Estou radiante e pronta pra fazer um showzão!”, completou.

O Circuito Newark é uma série de eventos que reúne artistas brasileiros em Nova York para celebrar a cultura brasileira. Desta vez, a edição de abril contará com a presença de Manu Batidão, DJ Carol e outros artistas que prometem animar o público com muita música e dança.