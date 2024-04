Fabiano Menotti anuncia nascimento da segunda filha - Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2024 15:37 | Atualizado 25/04/2024 15:45

O cantor Fabiano, da dupla com César Menotti, usou as redes sociais para anunciar o nascimento da segunda filha, Izabela, fruto de seu casamento com Gaby Menotti. A caçula do casal veio ao mundo no dia 24 de abril em uma maternidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Em vídeo publicado no Instagram, o casal mostrou detalhes do nascimento da filha. “IZABELA a mais bela das poesias. Minha menina te dedico essa canção, pra dizer pra você minha IZABELA que aqui tem muito amor no coração!”, iniciaram na legenda.

O registro da chegada de Izabela foi embalado pela voz da primogênita do casal, Julia, cantando uma música em homenagem à irmã. "Ao som da voz de Julia Menotti pra contar pra vocês que nossa princesa caçula chegou ontem em uma data linda 24/04/2024, com muita saúde, tranquilidade e as benções de DEUS!", prosseguiu.

"Bebela nasceu com 3.400kg, 49 centímetros e é uma doçura de bebê. E foi lindo ver a emoção da Juju em receber a irmã que como ela mesma diz: a anos pedia por ela em oração…", completou.