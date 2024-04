Xuxa Meneghel e Andréa Sorvetão - Foto: Reprodução

Xuxa Meneghel e Andréa SorvetãoFoto: Reprodução

Publicado 25/04/2024 12:28 | Atualizado 25/04/2024 13:38

A tão esperada reconciliação entre Andréa Sorvetão e Xuxa Meneghel parece ter finalmente acontecido. Este colunista traz com exclusividade que, durante a gravação de “Para sempre, tão bom”, as duas tiveram uma conversa franca fora das câmeras e selaram a paz entre elas. Aliás, embora tenha acontecido nos bastidores da produção, a loira não abandonou a ex-Paquita em outras situações.

A reconciliação entre a Rainha dos Baixinhos e a eterna Paquita não foi apenas por aparências. "A Xuxa mencionou a Andréa normalmente no documentário", revelou uma fonte da coluna. Embora muitos pensassem que a presença de Andréa no documentário fosse uma imposição, na verdade não. A apresentadora insistiu para que a colega não fosse excluída do projeto.

"Ela (Xuxa) nunca colocou como questão proibida a Andréa por causa de política, porque estava brigada com ela", esclareceu a fonte. Inicialmente, a famosa relutou em participar do documentário devido a valor de ajuda de custo oferecido e não a rixa com a Rainha dos Baixinhos . Embora, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a ex-Paquita até receberia mais do que as outras.

Por fim, Andréa decidiu aceitar a proposta nos mesmos moldes das outras Paquitas, confiante de que poderá lucrar mais com publicidade devido a visibilidade da produção. Inclusive, a empresária teria confidenciado aos mais próximos que já está sendo sondada para novos trabalhos graças a sua participação no projeto.

Porém, a coluna destaca que as famosas estão muito longe de serem melhores amigas. A relação que Xuxa e Andréa mantinham antigamente não voltou e não há indícios de que as famosas são próximas atualmente. A dupla apenas acertou as diferenças para conviver normalmente no set de filmagens, nada além disso.

Vale destacar também que, segundo apuração da coluna, Xuxa não teria abandonado a diva. Durante o período em que Conrado, marido de Andréa, esteve internado com câncer no intestino, a famosa demonstrou preocupação. Embora estivesse afastada da ex-Paquita na época, a mãe de Sasha Meneghel procurou saber por terceiros se eles precisavam de alguma coisa e se estavam sendo assistidos.