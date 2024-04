MC Binn - Reprodução / Instagram

MC Binn Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 13:34 | Atualizado 25/04/2024 13:35

MC Binn utilizou suas redes sociais para desabafar sobre os ataques gordofóbicos que tem recebido. O ex-participante do BBB anunciou que pretende ficar um pouco "off" da internet devido aos comentários negativos. "Não precisam vir fazer bullying com meu corpo", escreveu ele.

Em um desabafo sincero, Binn compartilhou com os seguidores que emagreceu 3kg desde que deixou o reality show. O funkeiro sempre teve uma relação delicada com seu corpo, chegando a comentar durante o confinamento sobre se sentir constrangido. "Minha barriga e minha cabeça. Pode até ver que, às vezes, eu tenho até vergonha de ir na piscina", revelou.

Poucos minutos após seu desabafo, MC Binn desativou todas as suas redes sociais, deixando os fãs preocupados. As reações foram de apoio e lamento pela decisão do cantor. "O MC Binn cancelou a conta dele aqui no X. Essa rede tá tóxica demais!", escreveu um usuário. Outro comentou: "Ele não precisa desses ataques, ele é lindo de qualquer jeito".