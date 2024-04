Mães de MC Gui e MC Mirella brigam em reality: 'Quem revelou sua filha' - Foto: Reprodução

Mães de MC Gui e MC Mirella brigam em reality: 'Quem revelou sua filha' Foto: Reprodução

Publicado 25/04/2024 09:53

Márcia Barroz e Claudia Baronesa, mães de MC Mirella e MC Gui, respectivamente, tiveram uma briga acalorada "A Grande Conquista", da Record. Durante a madrugada, o embate começou quando Baronesa acusou sua adversária de ser uma "madame" e que deveria ter ficado em sua própria casa.



Márcia se recusou a dividir uma cama com Geni, o que causou as acusações. "Você devia estar na sua casa, madame, que é lá que você ia ter cama pra escolher", provocou a mãe de MC Gui. Porém, a familiar de MC Mirella não ficou calada diante do comentário, dando início ao embate.



Trocando farpas, após um tempo a esposa de Dynho Alves se tornou pauta de discussão das veteranas. Após dizer que não conhecia Claudia, a mãe de MC Gui disparou: “Quem foi que revelou a sua filha? Foi a bonitona aqui meu amor”, afirmou ela, batendo no peito.



"De você, nunca precisei de nada, então você não me conhece”, declarou Márcia. “Seja honesta, não seja hipócrita! Quem está incomodada comigo desde o começo é você", reclamou a mãe de MC Mirella.



Por fim, Márcia revelou que há gratidão por parte dela: "Eu e a minha família, a gente foi grata, sim, com a atitude, com a oportunidade que vocês deram para a minha filha. Eu não falei mal de vocês, você que se sente incomodada comigo e é ridículo. Queria saber o porquê eu te incomodo", encerrou a mãe de MC Mirella.