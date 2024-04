Isabelle e Matteus do BBB 24 - Divulgação/Globo

Publicado 24/04/2024 22:03 | Atualizado 24/04/2024 22:20

Matteus Amaral abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e deu atualizações sobre seu relacionamento com Isabelle Nogueira. Os dois viveram um romance dentro do BBB 24.

"Como está o coração do guri?", perguntou a fã. "Olha, como vocês já viram, eu estou de conversa com a dona Isabelle, a cunhã Poranga. A gente está vendo muitas coisas, a questão do nosso futuro, a gente não sabe onde vai morar", iniciou.

"Mas eu quero muito bem a ela e ela disse que gosta muito de mim também. Quem sabe pode vir novidade aí pela frente, mas não criem muitas expectativas", completou o gaúcho.

matteus respondeu algumas perguntas pelo instagram da RBS e disse que podem vir novidades sobre o relacionamento dele e isabelle, mas que não fossem criadas muitas expectativas kkk continuamos vivos? pic.twitter.com/tGVAamFomt — escrava da OAB (@thaiisportela) April 24, 2024

Apesar do relacionamento no reality show, Matteus também contou no programa "Baita Sábado" que por enquanto, os dois são apenas amigos. “Por enquanto é uma amizade, mas… Se eu falar que é namoro, eu não cruzo nas ruas por aí com o pessoal me atacando. Deus me livre!”, brincou.