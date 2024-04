Mani Rego registrou firma de publicidade 16 dias antes do fim do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 24/04/2024 17:54

A polêmica envolvendo o fim do relacionamento de Davi Brito e Mani Rego ganhou um novo desdobramento nesta terça-feira (24)! Este colunista descobriu com exclusividade que Celsilene de Jesus Rego, que ficou conhecida como Mani, registrou uma empresa de publicidade 16 dias antes da grande final do BBB 24.

De acordo com amigos da coluna, a ex-namorada de Davi Brito teria aberto a sua empresa de publicidade para gerenciar a própria carreira e a de seu então namorado, que na ocasião estava sendo cotado como o vencedor do reality show da TV Globo.



Com sede em Salvador, a Mr Servicos Promocionais LTDA foi registrada em 1º de abril, 16 dias da vitória de Davi. Nas redes sociais, Mani vibrou com o resultado da competição, mas após descobrir a mudança de seu status de relacionamento pela TV, no “Mais Você”, passou 48h longe das redes sociais antes de se pronunciar: “Palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”.

Já em trecho vazado do programa “Altas Horas”, da TV Globo, que será exibido neste sábado (27), o ex-BBB declarou que a ex-namorada "não soube respeitar o momento" que ele estava vivendo após vencer o reality.



“Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fiquei em estado de choque", declarou. “E até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, não soube respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo".