Apresentadora chama ex-BBB Bia de personagem e é detonada - Reprodução/Instagram

Apresentadora chama ex-BBB Bia de personagem e é detonadaReprodução/Instagram

Publicado 24/04/2024 15:36 | Atualizado 24/04/2024 15:37

A apresentadora Rosana Hermann dividiu opiniões nesta quarta-feira (24) ao dizer que Beatriz Reis interpretou uma personagem durante sua participação no BBB 24.



“Era um personagem, mas as pessoas nunca vão admitir, fim”, publicou Hermann em seu perfil no X, antigo Twitter.

A princípio, a apresentadora fez a postagem sem citar nomes e muitos internautas detonaram Rosana por acreditarem que ela estava falando do campeão do reality show, Davi Brito.

“Ganhar um reality show e 2 milhões muda as pessoas, só virou motivo de crucificação porque o cara é negro e venceu agremiando os antiracistas. Mas as pessoas nunca vão admitir, fim”, respondeu um seguidor. “Perceba que você nem entendeu a mensagem e já me ataca. Que coisa lamentável, sabe. Triste demais. Melhore”, rebateu ela.

Em seguida, Hermann declarou: “Eu estou falando de uma participanta”. E para não deixar dúvidas, a apresentadora compartilhou uma foto de Beatriz. “Eu estou falando dessa pessoa”.

A opinião de Rosana gerou revolta na rede social. “Maravilhosa, carismática, acho que o personagem era outro hein?”, disse um. “Isso já virou uma obsessão! Deixem essa menina em paz. O jogo acabou e ela tá vivendo a vida dela. Façam o mesmo”, declarou outro. “Realmente me impressiona uma pessoa como você Rosana, que tem um currículo extenso, estar pegando alguém pra Cristo. Rosana você tinha/tem amplo acesso ao Multishow, você fazia várias coisas, roteiros, tá sobrando tempo? O que aconteceu gente? Solta o anjo 'dessa pessoa'. Que fase”, alfinetou um terceiro.